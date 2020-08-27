36-летняя украинская спортсменка, главный тренер шоу "Зважені та щасливі", Анита Луценко, заворожила идеальными изгибами в спортивной одежде

Известный тренер регулярно радует своих поклонников интересными фото, пишет Politeka.net. Красотка предстала в топе и леггинсах шоколадного оттенка.

Звезда немного выгнулась, чтобы показать свои изгибы тела во всей красе.

Топик обтянул грудь и позволил рассмотреть тонкую талию и упругий живот звезды, а леггинсы обтянули упругую пятую точку.

"😌 мотивация всегда приходит в процессе и никогда от думания) просто начни делать, даже если страшно, не уверенна в результате, не уверенна, что делаешь правильно или что тебя кто-то поддержит. Просто начни ❤️ здоровое тело - это удобно по жизни☝🏻", - подписала фото звезда.

За шесть часов пост собрал более 8000 лайков и много комментариев.

"Золотые слова. Подсознание понимает. А действия нет", "Здоровое тело - это очень Удобно, 100% ❤️", "У меня мотивации хватает равно до результата, добилась и своего и можно отпустить , а как удержать", "100% ПРАВДА!!🔥😊", "👍😊 энергия рождается в движении🔥🔥", "100% правда", - написали пользователи сети.

Напомним, Анита Луценко выбрала легкое белое платье в черный мелкий горошек, в котором она выглядела очень нежной и воздушной.

Украинская знаменитость вертелась перед камерой и принимала разные позы.

Ранее сообщалось, что Анита Луценко надела светлые жакет и брюки. Звезда распахнула верх одежды, немного засветив обнаженное тело. А брюки идеально сели по фигуре звезды.

Звезда присела на мягкий стул и закинула ножку на ножку.

Напомним, тренер "Зважені та щасливі" Анита Луценко свела с ума прекрасной фигурой во всем белом

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