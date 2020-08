View this post on Instagram

Вчера май ван лав ❤️ пригласил на секретное свидание и как же это приятно прям до щекотки на уровне сердца, особенно когда ожидаешь одно, а по итогу под парусами 🥰 #goodmood #happytime #аволосырастут Платье: @love.fp