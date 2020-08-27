36-річна українська спортсменка, головний тренер шоу "Зважені та щасливі", Аніта Луценко, заворожила ідеальними вигинами в спортивному одязі

Відомий тренер регулярно радує своїх шанувальників цікавими фото, пише Politeka.net. Красуня постала в топі і легінсах шоколадного відтінку.

Зірка трохи вигнулася, щоб показати свої вигини тіла у всій красі.

Топік обтягнув груди і дозволив розглянути тонку талію і пружний живіт зірки, а легінси обтягнули пружну п'яту точку.

"😌 мотивація завжди приходить в процесі і ніколи від думки) просто почни робити, навіть якщо страшно, не впевнена в результаті, не впевнена, що робиш правильно або що тебе хтось підтримає. Просто почни ❤️ здорове тіло - це зручно по життю☝ 🏻", - підписала фото зірка.

За шість годин пост зібрав понад 8000 лайків і багато коментарів.

"Золоті слова. Підсвідомість розуміє. А дії немає", " здорове тіло - це дуже зручно, 100%❤️", "у мене мотивації вистачає рівно до результату, домоглася і свого і можна відпустити, а як утримати", " 100% ПРАВДА!!🔥 😊 ", "👍 😊енергія народжується в русі🔥 🔥"," 100% правда", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Аніта Луценко вибрала легке біле плаття в чорний дрібний горошок, в якому вона виглядала дуже ніжною і повітряною.

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Раніше повідомлялося, що Аніта Луценко одягла світлі жакет і штани. Зірка відчинила верх одягу, трохи засвітивши оголене тіло. А штани ідеально сіли по фігурі.

Зірка присіла на м'який стілець і закинула ніжку на ніжку.

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