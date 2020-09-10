Известная украинская фитнес-тренер "Зважені та щасливі" Анита Луценко показала, что делать с животом

На фото Луценко позирует в топе, шортах и кроссовках. Красотка стоит в спортзале, где демонстрирует перед зеркалом свою фигуру в профиль. Волосы Анита заправила повязкой, чтобы не мешали. Тренер стояла и показывала две позы, в которых была правильная и не правильная осанка. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Осанка и живот - Взаимосвязаны.

Сутулая спина - это часто вываленый вперёд живот + грудь конечно ниже реального и она реально ближе к животу. Обратите внимание насколько тоньше я выгляжу на первом фото", - написала Луценко под фото.

Фанаты, включая Брежневу, поставили более 14 тысяч лайков и написали комментарии:

"Думаю многие из нас с осанкой как на фото #2 в жизни и как на #1 для фото", "Рекомендую", "Благодарим! Мне кажется, что осанка - это половина тех проблем, с которыми люди приходят в спортзал, просто им этого никто не объясняет(", "Уже давно стараюсь спину ровно держать)".

Сообщалось, 36-летняя украинская спортсменка, главный тренер шоу "Зважені та щасливі", Анита Луценко, показала, благодаря чему обладает стройным и подкаченным телом.

При этом звезда позировала в короткой розовой футболке и черных спортивных штанах. На ногах Аниты - белоснежные кроссовки.

Кадры вышли очень познавательными.

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