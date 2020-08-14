Известная фитнес-тренер "Зважені та щасливі" Анита Луценко показала бюст и рассказала о главном

На фото неизвестная красотка позировала в черной юбке и белом топе с большим декольте. Девушка не показала голову, а только тело, делая акцент на бюсте. Она не стеснялась ее демонстрировать, показываясь довольно близко. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Какими упражнениями подтянуть грудь?

Мне очень хотелось бы сказать вам, что вот делайте вот так и грудь после родов или в следствии возраста станет округлой, упругой и подтянутой. Но я не могу так сказать. Упражнения не дадут эффекта , к сожалению, которого хотелось бы.

Если ваша грудь потеряла форму и тд...выход или смириться и подобрать лиф или сделать пластику. Я никого не подначиваю на операцию, но и пустыми обещаниями кормить не буду", - написала Анита.

Фанаты поставили почти 2 тысячи лайков и написали комментарии:

"Анита ,как Вы свои груди вернули после родов в форму?", "Можете закидать меня камнями, но я всегда считала, что маленькая груздь красивее большой)))", "У меня после родов и ГВ грудь стала лучше чем до этого ))", "Круто, что пишете правду", "Как честно!!!!! Аплодирую за искренность и профессионализм!!!!", "О, да. Прошла программу грудь на размер уменьшилась".

Сообщалось, что известная украинская фитнес-тренер Анита Луценко показала себя в непривычном образе.

На фото красотка показала себя в черном платье. Луценко не надевала белье, а образ дополнила шпилькой и свежей прической. Анита стояла на фоне реки и можно увидеть пляж на другом берегу.

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