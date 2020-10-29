Известная украинская спортсменка и тренер шоу «Зважені та щасливі» Анита Луценко показала фигуру во всех подробностях в облегающем наряде

Звезда поделилась новым жарким фото в своем Инстаграм, передает Politeka.net.

На фото Луценко позирует в коричневом сплошном костюме из тонкой, обтягивающей ткани. Такой наряд позволяет спортсменке продемонстрировать свое подтянутое тело в мельчайших деталях.

Анита стоит на носочках, закинув руки за голову и слегка выгнувшись в талии. Такая поза выглядит одновременно уверенной и соблазнительной.

Поклонники фитнес-тренера не смогли пройти мимо такого стильного фото.

«Интересно, я одна залипла на фото?», «Аниточка вы красотка», «красота – неземная», «Для такой нереально красивой фигуры - «вау» костюм», «стильно», «Супер! Я тоже хочу быть такой!», «Потрясающее фото», - пишут люди.

До этого мы писали, что Луценко опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором продемонстрировала накачанную фигуру, обтянутую в коричневый спортивный костюм.

Анита повернулась к камере спиной, отставив одну ногу широко назад, при этом выгодно подчеркнув соблазнительные линии. Ее упругим "орешком" не восхитится разве что слепой.

Девушка кинула дерзкий взгляд через плечо и подписала фото: "П-просто костюм красивый)".

Пользователи кинулись с восторгом комментировать увиденное.

Напомним, тренер "Зважені та щасливі" Анита Луценко эффектно оголила плечо под египетским солнцем: «прекрасна во всем».

Как сообщала Politeka, тренер "Зважені та щасливі" Анита Луценко сверкнула накачанной гордостью на зависть всем женщинам.

Также Politeka писала, что тренер "Зважені та щасливі" Анита Луценко удивила схожестью с Джей Ло после превращения в брюнетку.