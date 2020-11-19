Известная фитнес-тренер Анита Луценко показала, как достичь идеальных форм
На кадрах Луценко позирует в лосинах, кофте и кроссовках. На ногах можно увидеть дополнительный вес, который нужен для занятий. Девушка приседала и задирала ноги, демонстрируя свою тренировку. На других кадрах Анита показала еще несколько упражнений. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты поставили более 12 тысяч лайков и написали комментарии:
"Вообще огонь, а где взять такие лосины?", Судя по отзывам,можно было просто выставить фото в лосинах..... Комплекс упражнений супер!!!", "Ого. Это огонь", "Последнее упражнение- акробатика", "Вот это пируэты. Как такое повторить?! Особенно последнее", "Вы молодец!!! И где-то мы", "Не, ну последнее вообще", "ничего себе) Я так точно не смогу".
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Сообщалось, что легендарная украинская тренер из шоу «Зважені та щасливі» Анита Луценко впечатлила роскошной фигурой в топе
«У меня есть 2 потрясающие фразы, которые помогают мне открывать любые двери в Мире: «на себя» и «от себя», - говорится в сообщении.
Уточним, что на фотографии Луценко позирует в спортивных штанах и облегающем топе, изящно поглядывая в сторону.
Напомним, тренер "Зважені та щасливі" Анита Луценко поделилась рецептом лакомства без сахара
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