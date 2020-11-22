Вінгер донецького "Шахтаря" і збірної України Євген Коноплянка може продовжити кар'єру в іспанській "Валенсії"
Про це стало відомо з повідомлення Fichajes.net.
За даними ЗМІ, власник клубу Пітер Лім хоче поповнити склад своєї команди недорогими футболістами, при цьому сам Євген не проти повернутися в Європу, де раніше грав за іспанську "Севілью" і німецький "Шальке".
За словами журналістів, відмінне бачення поля і вміння віддати гольову передачу партнерам по команді, робить Конполянку ідеальним вибором для "Валенсії": якісний "недорогий" гравець, який і потрібен Ліму.
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Вартість українського півзахисника оцінюється близько 5 млн євро. Клуб зараз займає 11-шу сходинку в національній першості.
В даний момент сезону Євген Коноплянка продовжує заліковувати пошкодження, яке отримав ще в кінці вересня.
У 31-річного півзахисника був діагностований розрив переднього м'яза стегна. Травму Коноплянка отримав у перенесеному матчі 2-го туру чемпіонату України проти львівського "Руху".
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