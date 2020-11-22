Вингер донецкого "Шахтера" и сбороной Украины Евгений Коноплянка может продолжить карьеру в испанской "Валенсии"
Об этом стало известно из сообщения Fichajes.net.
По данным СМИ, владелец клуба Питер Лим хочет пополнить состав своей команды недорогими футболистами, при этом сам Евгений не против вернуться в Европу, где ранее играл за испанскую "Севилью" и немецкий "Шальке".
По словам журналистов, отличное видение поля и умение отдать голевую передачу партнерам по команде, делает Конполянку идеальным выбором для "Валенсии": качественный "недорогой" игрок, который и нужен Лиму.
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Стоимость украинского полузащитиник оценивается около 5 млн евро. Клуб сейчас занимает 11-ую строчку в национальном первенстве.
В данный момент сезона Евгений Коноплянка продолжает залечивать повреждение, которое получил еще в конце сентября.
У 31-летнего полузащитника был диагностирован разрыв передней мышцы бедра. Травму Коноплянка получил в перенесенном матче 2-го тура чемпионата Украины против львовского "Руха".
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