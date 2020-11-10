Известная телеведущая Влада Седан, которая не так давно вышла замуж за игрока "Манчестер Сити" Александра Зинченко, показала себя, восхитив фанатов

На фото Влада позировала в кожаной куртке, юбке и черном топе. Звезда дополнила образ стильными очками, перчатками и сапогами. Красотка на одном фото стояла на балконе, а на втором - сидела за столиком, демонстрируя впечатляющие ножки. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 30 тысяч лайков и написали комментарии:

"Ну огонь нет слов", "Ого в Гулливере жарко", "Прикольная", "Принцесса", "Очень красивая", "Таки у Бонда появилась любовница", "У меня белая зависть к Зинченко. Как же повезло этому парню", "Дзюба вошёл в ЧАТ", "Влада а может не надо было? Зина может и руки отрубать в связи с ноябрьским челенджем у некоторых парней", "вау) не узнать! крутой образ", "Это лучшее что я видел .....на твоей странице".

Сообщалось, что известная телеведущая Влада Седан (Щеглова) показала себя в горячем образе.

На фото Влада позировала в черном полупрозрачном платье с огромным разрезом. Девушка задрала ногу, показывая свою красоту по бедро. Волосы были собраны у Щегловой в косички, а образ дополнила жена Зинченко стильными черными босоножками.

Напомним, жена Зинченко чувственно оголила ножки на сеновале

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