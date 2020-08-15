Невеста звезды украинской сборной Александра Зинченко, игрока Манчестер Сити, Влада Щеглова в очередной раз взбудоражила поклонников

Девушка опубликовала новое горячее фото на своей странице в социальной сети Инстаграм, передает Politeka.net.

На снимке она позирует на кромке между двумя бассенами, лежа на боку и опершись на локоть, а второй рукой прикрывает глаза от яркого солнца.

На ней очень интересный сдельный купальник, который, ввиду подбора ткани и пошива производит впечатление собранного из отдельных полосок.

Волосы красотка собрала в хвост, а образ дополнила солнцезащитными очками.

На снимке можно рассмотреть точеную и подтянутую фигурку девушки, которой, наверняка, завидуют многие ее соотечественницы и не только.

На втором фото она позирует, стоя в воде.

Судя по геоотметке, Влада, более известная в сети под псевдонимом Влада Седан, отдыхает в португальском пятизвездочном отеле отеле Hotel Cascais Miragem в Кашкайш.

«Думаю, пальма сзади в восторге», «Красотка🔥🔥🔥😍😍😍❤️❤️❤️», «Лучшая😻😻😻», «Фигура 🔥🔥🔥», – пишут в комментариях.

Девушка стала известной после Евро-2016. Фотокорреспонденты тогда нашли красавицу на французских трибунах. Власть пыталась скрыть свою красоту футболкой национальной команды и желто-синими аксессуарами, сразу сделало барышню определенным символом сборной Украины.

Известность после чемпионата Европы никуда не исчезла. Седан уже длительное время работает корреспондентом на ТК Футбол 1/2 и хорошо знакома украинскому болельщику.

Александр Зинченко долго скрывал свои отношения с Владой, однако сейчас пара наслаждается временем, которое влюбленные проводят вместе.

Напомним, личная жизнь Зинченко обернулась проблемами для украинца в МанСити.

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