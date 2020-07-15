Невеста украинского футболиста Александра Зинченко, который играет за "Манчестер Сити", показала смелый образ, порадовав фанатов

На фото красотка сидела в коротких шортиках и сапогах. Образ Влада Щеглова, так зовут девушку, дополнила блузкой. Девушка сидела среди травы на камне, а волосы собрала в хвост. Фото получилось довольно нежным и немного соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 25 тысяч лайков и написали комментарии:

"Нереальная", "Принцесса", "как можно быть такой красивой", "Саша забросит футбол", "Я знал, что эльфийки прекрасны, но чтобы настолько", "Дневники вампира глаза", "Умница, роди Саше девочку".

Сообщалось, что супруга украинского футболиста Николая Морозюка из турецкого "Ризеспора", экс-защитника киевского "Динамо", Ирина, показала, как проводит время в спортзале.

На кадрах Морозюк предстала в облегающем топе и лосинах телесного цвета. Яркого акцента добавили цветные кроссовки.

Волосы красотка собрала в хвостик, чтобы не мешали.

Сообщалось, что супруга украинского футболиста Николая Морозюка Ирина, покорила формами в маленьком белье.

Звезда представила в своем сториз видео, на котором предстала в крохотном белье красного оттенка. Верх кружевного белья натянулся на груди, при этом и тонкие лямки придавали образу пикантности - очень пленительно.

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