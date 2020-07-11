Жена украинского футболиста Николая Морозюка, бывшего игрока "Динамо", показала свежий образ и рассказала о мифах
На фото красотка позирует в желтом платье, а сверху можно увидеть плащ более насыщенного оттенка. Ирина, так зовут девушку, сидела на диване и можно легко оценить пятую точку, которую почти ничего не прикрывало. Морозюк дополнила образ стильными часами, а в руках держала бокал с напитком. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Ещё один миф , созданный девушками 21 столетия...
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И звучит он так : « Я взрослая девушка и сама решаю с кем мне спать , а с кем нет ! И если уж я переспала на первом свидании , так это я его использовала , а не он меня !»
Ты ж моя рыбка дорогая 🤗😅 Открою тебе маленький секрет ☝🏼 Дело в том , что так думаешь только ты", - написала Ирина.
Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"Вы очень красивая", "Обожаю", "Восторг", "Ты шикарна", "Браво, Ирина! Как всегда-супер пост", "Мне нужно такое платье", "Абсолютно", "Лучший вид".
Сообщалось, что известная украинская телеведущая Александра Лобода показала, как любит нежиться в воде под солнцем.
На фото красавица стояла в бордовом купальнике, который довольно сильно закрывал все самое интересное. Образ Александра дополнила стильными очками, а сама запрокинула голову и взялась за распущенные волосы руками.
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