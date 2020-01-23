Главный тренер новокаховской Энергии Олег Федорчук поделился мнением о перспективах Александра Зинченко в Манчесер Сити

«На то, что Александр выпал из основы «горожан» повлияла травма, но не только она. Саша стал заложником своей универсальности. Гвардиола попросил его играть не на родной позиции, но как только в состав вернулся Менди, то тренер предпочел его. Рисковать в такой серьезной команде никто не будет. Получается, что Зинченко в обороне уже не нужен, а в полузащите Сити огромная конкуренция. Однако хочу всех успокоить, то чего достиг Саня под руководством Гвардиолы, уже большое достижение. Многие говорят, что спад случился из-за девушки. Я вам точно скажу, в такой ситуации спад неизбежен. Тренеры не любят такие моменты. После женитьбы или начала совместной жизни с девушкой у футболиста выпадает год карьеры. Но потом семейные спортсмены выступают намного стабильнее холостяков», - приводит слова Федорчука портал Footboom.

Александр Зинченко встречается с известной украинской телеведущей Владой Седан. Недавно футболист сделал возлюбленной предложение о женитьбе, и она сказала «да».

В текущем сезоне Зинченко сыграл за Манчестер Сити в десяти матчах Премьер-лиги. Результативными действиями он не отличился.

Ранее мы писали, что чемпион Англии Манчестер Сити всерьез нацелился на защитника сборной Украины и киевского Динамо Виталия Миколенко

Источники в английском клубе сообщают, что «горожане» хотят заполучить 20-летнего защитника перед ЕВРО-2020. Вопрос о трансфере уже решается на уровне руководства клубов. Если Миколенко перейдет в Манчестер Сити, то на позиции левого защитника ему придётся конкурировать с еще одним украинцем Александром Зинченко. Сейчас Миколенко находится на сборах с Динамо в Турции.

Politeka сообщала, что титулованный гранд претендует на защитника Динамо: "готовы расстаться".