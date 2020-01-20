Капітан донецького Шахтаря Тайсон має намір в зимове міжсезоння змінити клуб

За інформацією відомого порталу RevistaColorada агент бразильця веде переговори з європейськими клубами з приводу трансферу Тайсона. Незабаром агент повинен зустрітися з керівництвом «гірників», щоб обговорити майбутнє лідера Шахтаря.

Раніше ми повідомляли, що півзахисник донеччан Тайсон не буде продовжувати контракт з клубом, який завершується в червні 2021 року.

В ексклюзивному інтерв'ю Spectacular Sports Тайсон відзначив, що планує повернутися в бразильський футбол, а пріоритетним для нього є "Інтернасьонал" - клуб, який він покинув в 2010 році, коли перейшов в харківський Металіст.

Минулого літа італійський Мілан пропонував за Тайсона 30 мільйонів євро, але донецький клуб не відпустив бразильця.

Тайсон перейшов в Шахтар в 2013 році з Металіста за 16 мільйонів євро. Його статистика за «гірників» вражає. За 7 років він провів 257 матчів за донеччан, забив 49 м'ячів і зібрав величезну колекцію трофеїв - 5 чемпіонських титулів, 5 Кубків і 4 Суперкубка України. Також Тайсон є капітаном донецького клубу.

Нещодавно Тайсон висловився про свою реакцію на расовий скандал в матчі УПЛ з "Динамо". Бразилець повідомив, що у нього був важкий період в житті і він шкодує про зроблений вчинок. Нагадаємо, що півзахисник донецького "Шахтаря" Тайсон був вилучений у матчі 14-го туру УПЛ проти київського "Динамо" (1:0) за те, що показав трибунам середній палець.

Також Politeka писала, що Мюнхенська Баварія зробила пропозицію Шахтарю про трансфер захисника Додо.

Як повідомляє Goal.com чемпіон Німеччини запропонував за бразильця 25 мільйонів євро. Керівництво «гірників», в свою чергу, хоче отримати за 21-річного футболіста 30 мільйонів. Портал Transfermarkt оцінює вартість Додо в 4 мільйонів євро. Зараз Баварія займає 3 місце в чемпіонаті Німеччини.

Politeka повідомляла, що капітан "Шахтаря" Тайсон шкодує про свою реакцію на расовий скандал в матчі УПЛ з "Динамо".

Крім цього, Politeka повідомляла, що футболіст збірної України може переїхати до Італії.