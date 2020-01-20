Капитан донецкого Шахтера Тайсон намерен в зимнее межсезонье сменить клуб

По информации известного портала RevistaColorada агент бразильца ведет переговоры с европейскими клубами по поводу трансфера Тайсона. В скором времени агент должен встретиться с руководством «горняков», чтобы обсудить будущее лидера Шахтера.

Ранее мы сообщали, что полузащитник дончан Тайсон не будет продлевать контракт с клубом, который завершается в июне 2021 года.

В эксклюзивном интервью Spectacular Sports Тайсон отметил, что планирует вернуться в бразильский футбол, а приоритетным для него является "Интернасьонал" - клуб, который он покинул в 2010 году, когда перешел в харьковский Металлист.

Прошлым летом итальянский Милан предлагал за Тайсона 30 миллионов евро, но донецкий клуб не отпустил бразильца.

Тайсон перешел в Шахтёр в 2013 году из Металлиста за 16 миллионов евро. Его статистика за «горняков» впечатляет. За 7 лет он провел 257 матчей за дончан, забил 49 мячей и собрал огромную коллекцию трофеев - 5 чемпионских титулов, 5 Кубков и 4 Суперкубка Украины. Также Тайсон является капитаном донецкого клуба.

Недавно Тайсон высказался о своей реакции на расовый скандал в матче УПЛ с "Динамо". Бразилец сообщил, что у него был трудный период в жизни и он сожалеет о сделанном поступке. Напомним, что полузащитник донецкого "Шахтера" Тайсон был удален в матче 14-го тура УПЛ против киевского "Динамо" (1:0) за то, что показал трибунам средний палец.

Также Politeka писала, что Мюнхенская Бавария сделала предложение Шахтеру о трансфере защитника Додо.

Как сообщает Goal.com чемпион Германии предложил за бразильца 25 миллионов евро. Руководство «горняков», в свою очередь, хочет получить за 21-летнего футболиста 30 миллионов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Додо в 4 миллионов евро. Сейчас Бавария занимает 3 место в чемпионате Германии.

Politeka сообщала, что капитан "Шахтера" Тайсон сожалеет о своей реакции на расовый скандал в матче УПЛ с "Динамо".

Также мы писали, что капитан Шахтера получил жуткий удар во время матча: игроку пришлось спасать жизнь.