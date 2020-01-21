Перуанський захисник київського Динамо Карлос Самбрано може змінити клуб вже в зимове міжсезоння

На гравця серйозно націлився аргентинський гранд Боки Хуніорс. Як повідомляє портал ESPN, він повинен буде замінити в аргентинському клубі захисника Паоло Гольця, який, швидше за все, покине Боці.

Раніше перуанцем цікавилися Лос-Анжелес Гелексі, Орландо Сіті і Альянсу Ліма, але до конкретних пропозицій справа так і не дійшло.

Нагадаємо, що Карлоса Самбрано перейшов у Динамо в 2018 році з грецького ПАОК. У складі киян перуанець не зіграв жодного матчу, минулий сезон провели в оренді у швейцарському Базелі. За національну збірну Перу 30-річний захисник провів 54 матчі, в яких відзначився 5 забитими голами.

Раніше ми писали, що авторитетне бельгійське видання повідомило, яку вартість потрібно заплатити бельгійському Генту, щоб роздобути українця Романа Яремчука.

Нещодавно Гент придбав нападника Андерсона Ниангбо, що може серйозно вплинути на ігровий час інших форвардів команди.

У плани головного тренера не входить Жан-Люк Домпу. У гравця влітку закінчується контракт, і клуб готовий з ним розлучитися вже в січні. А ось на Романа Яремчука наставник розраховує. Більш того, з українцем готові розпрощатися тільки влітку за суму не менш ніж 15 млн євро, повідомляє voetbalbelgie.be.

Яремчук перейшов у Гент з Динамо влітку 2017 року підписав 4-річний контракт. В основі киян форвард не зміг закріпитися, граючи в оренді та дублі. У Бельгії Яремчук став основним форвардом своєї команди і стабільно викликається в збірну України, де також є основним форвардом. У поточному сезоні у футболіста 14 забитих м'ячів за Гент. Він є кращим бомбардиром команди. На даний момент клуб українця займає 3 місце в чемпіонаті Бельгії.

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