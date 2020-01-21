Перуанский защитник киевского Динамо Карлос Самбрано может сменить клуб уже в зимнее межсезонье

На игрока серьезно нацелился аргентинский гранд Бока-Хуниорс. Как сообщает портал ESPN, он должен будет заменить в аргентинском клубе защитника Паоло Гольца, который, скорее всего, покинет Боку.

Ранее перуанцем интересовались Лос-Анжелес Гэлэкси, Орландо Сити и Альянс Лима, но до конкретных предложений дело так и не дошло.

Напомним, что Карлос Самбрано перешел в Динамо в 2018 году из греческого ПАОК. В составе киевлян перуанец не сыграл ни одного матча, прошлый сезон проведя в аренде в швейцарском Базеле. За национальную сборную Перу 30-летний защитник провел 54 матча, в которых отметился 5 забитыми голами.

Ранее мы писали, что авторитетное бельгийское издание сообщило, какую стоимость нужно заплатить бельгийскому Генту, чтобы заполучить украинца Романа Яремчука.

Недавно Гент приобрел нападающего Андерсона Ниангбо, что может серьезно повлиять на игровое время остальных форвардов команды.

В планы главного тренера не входит Жан-Люк Домпу. У игрока летом заканчивается контракт, и клуб готов с ним расстаться уже в январе. А вот на Романа Яремчука наставник рассчитывает. Более того, с украинцем готовы распрощаться только летом за сумму не менее 15 млн евро, сообщает voetbalbelgie.be.

Яремчук перешел в Гент из Динамо летом 2017 года подписав 4-летний контракт. В основе киевлян форвард не смог закрепиться, играя в арендах и дубле. В Бельгии Яремчук стал основным форвардом своей команды и стабильно вызывается в сборную Украины, где также является основным форвардом. В текущем сезоне у футболиста 14 забитых мячей за Гент. Он является лучшим бомбардиром команды. На данный момент клуб украинца занимает 3 место в чемпионате Бельгии.

Politeka сообщала, что капитан "Шахтера" Тайсон сожалеет о своей реакции на расовый скандал в матче УПЛ с "Динамо".

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