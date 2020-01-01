Невеста Александра Зинченко и телеведущая телеканала "Футбол" Влада Седан выложила откровенное фото
Влада Седан является активным пользователем социальных сетей, в частности Инстаграм. Она там часто публикует фотографии как из личной жизни, так и фотосессий.
"Я так не хочу отпускать тебя!!! 2019-ый, ты был самым тяжелым, самым переломным, самым поучительным и одновременно самым прекрасным и сказочным 💫 ты был моим годом 🐷🤞🏽Всех с наступающим, друзья", - поздравила Влада своих подписчиков.
А на снимке красавица позирует в белье, накинув на плечо пиджак и соблазнительно выставив обнаженную ногу.
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В комментариях девушку просто засыпали поздравлениями и восхищенными отзывами о ее фигуре.
"Год самого лучшего флеш-интервью в истории украинского футбола" "Просто шикарная девушка!", "хочу в манчестер чтобы не на манчестер смотреть а на тебя", "Ты просто космос", "Зина, держись" , "А у Зины есть такое фото ?", - писали под постом Влады.
Ранее невеста украинского футболиста Александра Зинченко, опубликовала полуголое фото. На снимке журналистка позирует топлес. Девушка надела только брюки и шляпу.
Фанаты в комментариях оценили такой перфоманс девушки и завалили ее восторженными комментариями.
Напомним, что Зинченко одним словом высказался об уходе Ракицкого, ошарашив украинцев.
Как сообщала Politeka, конкурент Зинченко раскрыл истинную причину переезда Ракицкого в РФ.
Также Politeka писала о том, что Ракицкий сделал обреченное признание о сборной Украины.