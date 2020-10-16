Украинская телеведущая Влада Седан (Щеглова), жена Александра Зинченко, показала себя в необычном образе

На фото Влада позировала в коротеньком платье и сапогах. Звезда находилась на сеновале, умостившись на белую простыню, брошенную на сено. Щеглова соблазнительно выгнулась, демонстрируя свои эффектные ножки. На втором кадре жена Зинченко показалась еще ближе, сверкая идеальными чертами лица. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 30 тысяч лайков и написали комментарии:

"Как красиво", "Наша звёздочка любимая", "Влада, просто куколка", "Это в честь победы?", "Репортаж из сеновала", "Ангел, упавший с неба, что бы радовать нас своей красотой", "Зинченко тебя на сеновал завел?", "Красотка внеземных масштабов", "Принцесса", "Влада Зинченко прекрасная девушка", "Почему таких людей не банить в комментах, хотя бы даже в ручную удалить", "Влада, ты прекрасна", "Зина одобряет".

Сообщалось, невеста звезды украинской сборной Александра Зинченко Влада Щеглова в очередной раз взбудоражила поклонников.

На снимке она позирует на кромке между двумя бассейнами, лежа на боку и опершись на локоть, а второй рукой прикрывает глаза от яркого солнца.

Напомним, невеста Зинченко в одном белье показала, как дожидается любимого в спальне

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