Бывшая жена экс-динамовца Николая Морозюка Ирина блеснула формами в тесном топе

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страницу девушки в Инстаграм.

Ирина Морозюк решила не только похвастаться пышными формами, но и поделиться рассуждениями о том, как день, а точнее их количество влияет на людей.

«Деньги очень портят людей☝Не всех, но большинство. Я общаюсь с разными людьми, из разными социальными и материальными статусами. И вы знаете, у простых, приземлённых людей количество дерьма намного меньше», - написала она.

Текст Ирина Морозюк сопроводила селфи. Она запечатлена в тесном черном топе, который еле выдерживает натиск внушительных «мячиков». Одной рукой девушка держит телефон, а другой – поправляет волосы.

Пикантности снимку добавляет отпечаток красной губной помады на груди.

Фолловеры Морозюк не устояли, увидев такое.

«Ты ангел», «Поцелуй на груди это супер», «Симпатяшка», «Идеальное тело», «Ира, ты как всегда на высоте!», «Мой ангел», "И красота, и интеллект, и адекватность. Ну не это ли идеал", - пишут в комментариях.

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