Бывшая жена украинского футболиста Николая Морозюка, который раньше играл в "Динамо", показала свои необъятные «мячики»

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала фото, на котором позировала в весьма пикантном наряде.

Девушка стояла возле зеркала в спортивных лосинах и обтягивающей тесной водолазке. Кофта была настолько тесной, что громадные прелести девушки едва не разорвали ее. Через кофту просматривался пирсинг на интимном месте Ирины.

Морозюк рассказала, что психолог сравнил ее с черной икрой.

«Человек, который не видит разницы между чёрной икрой и кабачковой является всеядным... тот что простолюдин, плебей, смерд, санкюлот. Я, скажем, человек более благороднейших взглядов. Никогда не позволю класть чёрную икру на чёрствый хлеб. Несомненно предпочту того, кто будет есть ее ложкой», - высокомерно заявила женщина.

В комментариях ей оставили массу отзывов, как хороших, так и не очень.

«У тебя что-то с маечкой!», «Бомба», «Ого», «Никогда не подозревал, что в тебе кроется столько страсти», «Двойное ранение, колотое», «Штаны красивые, возбуждающие, вы очень красивые», «Кому ты нужна, чудо? От тебя отказался человек, который любил ту, когда была похожа на девушку, а сейчас ужас! Транс!», - пишут люди.

Напомним, что Ирина Морозюк в бесстыжем бикини зажгла не только сердца: "Пацаны, у меня к вам вопрос....".

Как сообщала Politeka, Ирина Морозюк с задранной юбкой свела с ума аппетитным видом: «Мой талант».

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