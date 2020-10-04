Колишня дружина екс-футболіста "Динамо" Миколи Морозюка Ірина розбурхала пікантним відео

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Ірина опублікувала кумедне відео з відпочинку. Красуня в короткій спідниці і спокусливому топі грала на піаніно, яке стояло на вулиці. Дівчина низько нахилилася, виконуючи на інструменті "Собачий вальс".

У процесі гри почав дути сильний вітер, який задер спідницю Ірини, оголивши її апетитну «п'яту точку» в стрінгах. Дівчина не розгубилася і продовжила грати, демонструючи громадськості свої підкачані ніжки і спокусливі стегна.

"Ще один мій талант", - грайливо підписала відео морозюк.

Як відомо, зараз Ірина відпочиває в Туреччині, звідки ділиться вражаючими фото в купальниках і розкішних нарядах.

Зазначимо, що Ірина стала відомою в мережі як дружина Миколи Морозюка. До шлюбу з відомим футболістом її фігурка була ще не такою ідеальною. За роки тренувань і за допомогою косметичних процедур Ірина змогла стати справжньою світською левицею, яка без сорому демонструє своє тіло.

Так, нещодавно ми публікували архівне фото дівчини, на якому вона позувала в крихітному бікіні, оголивши розкішні місця. Білизна буквально не витримувала значних форм красуні, через що груди мало не вистрибнули з купальника.

Нагадаємо, що Ірина Морозюк похвалилася бездоганною фігурою в ультра-міні: "Ти найкрасивіша...".

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