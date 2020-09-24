Екс-дружина українського футболіста Миколи Морозюка, колишнього гравця "Динамо" викликала фурор в цікавому образі 

Зірка Інстаграм порадувала знімком в ультра-міні, пише Politeka.net. Сяюча блондинка любить балувати своїх підписників різними жаркими кадрами. 

Так, цього разу Ірина позувала на вулиці в довгій футболці з яскравими написами. Короткий наряд дозволив поглянути на "шовкові" ніжки знаменитості. 

До того ж для пікантності Морозюк приспустила червону картату куртку. Різні прикраси, в тому числі, стильні окуляри завершили стильний образ колишньої дружини футболіста. 

Ірина Морозюк розкрила в пості цікаву деталь про себе. 

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"Ось Я, почасти, людина крайнощів☺️ що не добре, тому що весь час треба налагоджувати той самий дорогоцінний баланс... Тому що, що? Ідеальність - це крайність, а крайність завжди нежиттєздатна", - написала зірка. 

Зірка помітила по собі, що коли закохана вона "кидається" у вир з головою, а якщо людина стає байдужою, то тут же холодна. 

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Вот я ,отчасти, человек крайностей🤷🏼‍♀️ Что не хорошо, потому что все время надо налаживать тот самый драгоценный баланс .. Потому что , что ? Идеальность - это крайность , а крайность всегда нежизнеспособна☝🏼 Если я люблю , то никого и ничего не вижу .. в омут с головой , как говорят, но если мне становится безразличный человек .. то сердце у меня покрыто льдом 😬 А вообще я пришла к такому выводу , что любвь встречается очень редко и это совсем не то чувство , которому мы даём это название. Я однажды писала пост про любовь .. сейчас зайду немного с другой стороны. То что мы называем влюблённостью - это ничто иное как страсть и животный инстинкт получить или дать под хвост. То , что в дальнейшем называем любовью - это привязанность и привычка. Большинство людей испытывают лжелюбовь вызванную комплексами и страхами : - мне нужен мужчина , потому что с ним я буду чувствовать себя лучше материально ( вот появился чудак , дав пару копеек на карман ... всеее любооовь) - а мне уже 30, часики тикают , надо детей и мужа ( появился хлопец, который тоже не против тебя заикрить .. все🙌🏽 любовь блять) - а мне бы бабу , чтобы остановиться от разгульной жизни ( все 👋🏼 привет любовь ) В общем сколько людей , столько и вариантов приобретения той самой лжелюбви. А любовь -это стабильное и спокойное чувство .. когда тебе с человеком лучше чем одной .. НО .. и одной нехуево☝🏼 вот в чем разница ! Если тебе одной плохо , то твои комплексы ищут тебе партнера- не ты 🤝 Почему я говорю , что любовь приходит со временем? Потому , что мы не можем любить человека «просто так» Мы всегда любим за поступки и отношение ( делом) А вот (словом) как раз любят наши комплексы .. и привет «иллюзия любви» 👋🏼 Ты себе создала иллюзию , еб@ть нафантазировать , а потом что то идёт не по твоему сценарию .. соответсвенно неоправданные ожидания , дальше разочарование, агрессия , месть и вы уже пидар@сы друг для друга. Иллюзия вообще это страшная вещь - все его/ ее минусы - становятся плюсами. Ты глух и слеп. И к сожалению , это различить могут единицы .. так как комплексы умеют хорошо замаскироваться и выдать себя за действительность ✊🏿

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"Я прийшла до такого висновку, що любов зустрічається дуже рідко і це зовсім не те почуття, якому ми даємо цю назву...

Те що ми називаємо закоханістю - це ніщо інше як пристрасть і тваринний інстинкт отримати або дати під хвіст.

Те, що надалі називаємо любов'ю - це прихильність і звичка", - написала Ірина. 

За 15 хвилин пост зібрав понад 700 лайків і багато коментарів. 

"Ти найкрасивіша і сексуальна жінка, яку я коли-небудь бачив", - написав один з користувачів мережі. 

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