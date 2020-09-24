Екс-дружина українського футболіста Миколи Морозюка, колишнього гравця "Динамо" викликала фурор в цікавому образі
Зірка Інстаграм порадувала знімком в ультра-міні, пише Politeka.net. Сяюча блондинка любить балувати своїх підписників різними жаркими кадрами.
Так, цього разу Ірина позувала на вулиці в довгій футболці з яскравими написами. Короткий наряд дозволив поглянути на "шовкові" ніжки знаменитості.
До того ж для пікантності Морозюк приспустила червону картату куртку. Різні прикраси, в тому числі, стильні окуляри завершили стильний образ колишньої дружини футболіста.
Ірина Морозюк розкрила в пості цікаву деталь про себе.
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"Ось Я, почасти, людина крайнощів☺️ що не добре, тому що весь час треба налагоджувати той самий дорогоцінний баланс... Тому що, що? Ідеальність - це крайність, а крайність завжди нежиттєздатна", - написала зірка.
Зірка помітила по собі, що коли закохана вона "кидається" у вир з головою, а якщо людина стає байдужою, то тут же холодна.
"Я прийшла до такого висновку, що любов зустрічається дуже рідко і це зовсім не те почуття, якому ми даємо цю назву...
Те що ми називаємо закоханістю - це ніщо інше як пристрасть і тваринний інстинкт отримати або дати під хвіст.
Те, що надалі називаємо любов'ю - це прихильність і звичка", - написала Ірина.
За 15 хвилин пост зібрав понад 700 лайків і багато коментарів.
"Ти найкрасивіша і сексуальна жінка, яку я коли-небудь бачив", - написав один з користувачів мережі.
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