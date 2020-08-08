Жена украинского футболиста Николая Морозюка Ирина, бывшего игрока "Динамо", показала себя в горячем образе

На фото красотка позировала в темном платье с открытыми плечами и без белья. Наряд оказался довольно коротким, Ирина показала себя в отельном номере. Волосы Морозюк оставила распущенными, пока снимала себя на телефон. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

На втором фото в том-же наряде девушка уже резвилась в клубе. В руках у красотки можно увидеть бокал с алкоголем, а рядом подружку, с которой позировала для фотографии.

Фанаты не смогли засыпать Ирину комментариями или поставить лайки, но так и хочется сказать: "Королева ночи, какие зажигательные".

Ранее мы писали, что жена экс-игрока «Динамо» Николая Морозюка Ирина присоединилась к модному челленджу и опубликовала свое фото без одежды.

Жена футболиста поделилась домашним снимком, на котором она позирует в импровизированном мини-платье, состоящем из одной лишь подушки.

Сообщалось, что жена украинского футболиста Николая Морозюка показала себя в смелом образе.

Красотка в этот раз показала себя в смелом красном платье с огромным декольте. Девушка не надевала белье, демонстрируя пышную грудь с татуировкой.

Напомним, жена экс-динамовца Морозюка в неприличном мини выставила напоказ свой «подарочек»

А еще Politeka писала, что эпатажная жена экс-динамовца Морозюка поразила слишком коротким нарядом

Также Politeka сообщала, что длинноволосая любовница Неймара забыла о белье и стыде, посветив красотой



