Жена известного украинского футболиста Николая Морозюка, который играл за киевское "Динамо", показала себя на отдыхе

На фото красотка показала себя в короткой юбке и купальнике. Образ Морозюк дополнила стильными очками, а сама сидела на краю яхты. Девушка закрыла глаза, а руками подняла волосы вверх, придавая фото еще большей пикантности. Ирина заняла довольно соблазнительную позу и не стеснялась демонстрировать верхнюю часть ног. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли написать комментарии или поставить лайки, но так и хочется сказать: "Отнимает дар речи, нереально горячо".

Сообщалось, что жена украинского футболиста Николая Морозюка взбудоражила поклонников очень откровенным фото.

Но в этот раз красотка переплюнула сама себя по откровенности. Она сняла трусики от купальника, оставшись практически голой. На интимное место она поместила половинку от грейпфрута. Фотография получилась просто на грани, что, конечно, отметили и поклонники.

Ранее мы сообщали, что жена известного украинского футболиста Николая Морозюка показала себя и рассказала о соблазнении.







На фото Ирина показала себя в желтом платье без белья, а образ дополнила стильными часами. Морозюк сидела за столиком, а рядом можно увидеть сумочку, которая стояла на столике.

Напомним, эпатажная жена экс-динамовца Морозюка задрала ноги, засветив лишнее

Также Politeka писала, что бесстыжая жена экс-динамовца Морозюка раздвинула ноги в экстра-мини и засмущала всех

А еще Politeka сообщала, что жена экс-динамовца Морозюка сверкнула красотами без белья на природе



