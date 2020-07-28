Ирина, жена известного украинского футболиста, бывшего игрока "Динамо" Николая Морозюка, рассказала об их отношениях

Как сообщает Politeka.net, она опубликовала на своей странице в "Инстаграм" смелое фото и подробности личной жизни.

На снимке Ирина Морозюк позирует в экстремально коротком белом платье, сидя на небольшом столике. Жена футболиста бесстыдно раздвинула ноги, продемонстрировав свои красные трусики. Нескромный образ девушки довершили ярко-красные туфли на высоком каблуке. Ирина смотрит в камеру, поправляя волосы.

В описании Морозюк рассказала об отношениях после разрыва со своим мужем. Она осудила пользователей сети, которые раскритиковали пару после примерения и обвинили в погоне за хайпом. Ирина возмутилась испорченности общества и объяснила, почему продолжала общаться с Николаем после расставания:

"Это человек, с которым я прожила 9 лет! Родила прекрасного сына, провела одни из самых счастливых дней!".

Пользователи социальной сети оценили внешний вид Ирины Морозюк в комментариях:

"Икона 🔥👑"; "Какая красота"; "Проблема одна 🤩найти звезду после вас (только на небе)"; "Секси куколка"; "Огонь"; "белый ангел🍒".

Напомним, что Ирина Морозюк без стыда и белья показала, как встречает утро в кровати: "Богиня".

А еще Politeka писала, что бесстыжая Морозюк показала в экстра-мини тайное тату: "Моя мечта".

Также Politeka сообщала, что Морозюк без стыда сняла бикини и показала свои арбузики: "Ты с другой планеты".