Ирина, жена известного украинского футболиста, бывшего игрока "Динамо" Николая Морозюка, рассказала об их отношениях
Как сообщает Politeka.net, она опубликовала на своей странице в "Инстаграм" смелое фото и подробности личной жизни.
На снимке Ирина Морозюк позирует в экстремально коротком белом платье, сидя на небольшом столике. Жена футболиста бесстыдно раздвинула ноги, продемонстрировав свои красные трусики. Нескромный образ девушки довершили ярко-красные туфли на высоком каблуке. Ирина смотрит в камеру, поправляя волосы.
В описании Морозюк рассказала об отношениях после разрыва со своим мужем. Она осудила пользователей сети, которые раскритиковали пару после примерения и обвинили в погоне за хайпом. Ирина возмутилась испорченности общества и объяснила, почему продолжала общаться с Николаем после расставания:
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"Это человек, с которым я прожила 9 лет! Родила прекрасного сына, провела одни из самых счастливых дней!".
Пользователи социальной сети оценили внешний вид Ирины Морозюк в комментариях:
"Икона 🔥👑"; "Какая красота"; "Проблема одна 🤩найти звезду после вас (только на небе)"; "Секси куколка"; "Огонь"; "белый ангел🍒".
Напомним, что Ирина Морозюк без стыда и белья показала, как встречает утро в кровати: "Богиня".
А еще Politeka писала, что бесстыжая Морозюк показала в экстра-мини тайное тату: "Моя мечта".
Также Politeka сообщала, что Морозюк без стыда сняла бикини и показала свои арбузики: "Ты с другой планеты".