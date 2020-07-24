Жена украинского футболиста Николая Морозюка, бывшего игрока "Динамо", показала себя и рассказала об отношениях

На фото Ирина позирует в черной юбке и топе, а образ дополнила стильными серьгами. Морозюк сидела на стуле и показывала загорелые ножки, которые практически были ничем не прикрыты. Красотка не смотрела в объектив камеры, а сидела вполоборота, демонстрируя идеальную фигуру. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Женщина - прямое отражение мужчины ..

Если с тобой Королева - ты Король,

Если Принцесса - ты принц ,

Если рабыня , то и ты раб ,

Если ты одинок , то ты вовсе не самовлюбленный хищник - ты скорее неудачник.

За каждым успешным мужчиной - его муза", - написала Ирина.

Фанаты поставили почти 5 тысяч лайков и написали комментарии:

"Любовь", "Истина", "Отражатель", "Какие-то цитаты из контакта пошли )))", "Добро пожаловать в Турцию", "А если девушка одинока то она не неудачница, а сильная и независимая", "Супер. Каждый имеет право жить как хочет.особенно если для этого у него есть возможность.браво Ира", - написали фанаты под противоречивой публикацией Ирины Морозюк в социальных сетях.

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