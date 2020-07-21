Жена украинского футболиста Николая Морозюка, экс-игрока "Динамо", показала фигуру без стыда

На фото красотка была в майке белого цвета и все. Трусиков, как и лифчика, на девушке, не оказалось. Звезда сидела на постельном белье, демонстрируя свою фигуру, а волосы оставила распущенными, подняв их рукой вверх. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Лучший ответ на вопрос -поступок ...

Вы можете слышать сотни слов , но только поступок будет правдой. Доброе утро", - написала Ирина.

Фанаты поставили почти 5 тысяч лайков и написали комментарии:

"Шикарно", "Просто богиня", "Как всегда, на высоте", "Без трусиков", "Самая эффектная девушка в Инстаграм", "Цыпленок", "Сочно", "Как вы туда летали", "Огонь".

Ранее мы сообщали, что жена украинского футболиста Николая Морозюка Ирина сверкнула точеной фигуркой в экстремально маленьком купальнике.

Морозюк примеряла яркий розовый купальник, который едва прикрыл ее пышные формы.

Сообщалось, что супруга украинского футболиста Николая Морозюка из турецкого "Ризеспора" Ирина блеснула совершенными изгибами.

Ирина похвасталась соблазнительными формами, приспустив верх купальника. Маленькие треугольники ткани обтянули грудь, не дав показаться самом интимному.

Напомним, бесстыжая жена экс-динамовца Морозюка вышла гулять без лифчика по Киеву

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