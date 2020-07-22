Жена украинского футболиста Николая Морозюка, бывшего игрока киевского "Динамо", показала себя и рассказала о человеческой природе

Красотка в этот раз показала себя в купальнике на веревочках, развернувшись в профиль к камере. Волосы жена Морозюка оставила распущенными, а образ дополнила очками. Как можно заметить, Ирина была мокрой и частично стояла в мре. Звезда потянула за веревочки трусиков, делая фото максимально горячим. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"У человека есть 3 истинных лица : Сверх Я , Я и Оно.

Я - это то , кем ты являешься в обществе.. это те принципы и законы по которым ты живешь каждый день.

Оно - это твои похоти и желания , это то животное , беспощадное , вульгарное, пошлое и жестокое , которое живет внутри тебя , которое Твое «Я» держит на цепи.

Сверх Я-это то , что не даёт поругаться твоему «я» и твоему «оно»", - написала Морозюк.

Фанаты поставили почти 4 тысячи лайков и написали комментарии:

"Ирина, Вам книгу пора писать про Ваши ценные высказывания! Жгучая красотка", "Собирайте эти мыслив шкатулочку памяти и начинайте работать над книгой. ..", "Ирочка, красоту свою о камни не поцарапай пожалуйста", "Богиня", "Такой красоты не бывает".

Сообщалось, что жена украинского футболиста Николая Морозюка показала фигуру без стыда.

На фото красотка была в майке белого цвета и все. Трусиков, как и лифчика, на девушке, не оказалось. Звезда сидела на постельном белье, демонстрируя свою фигуру.

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