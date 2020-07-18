Жена украинского футболиста, экс-игрока "Динамо" Николая Морозюка Ирина сверкнула точеной фигуркой в экстремально маленьком купальнике

Как передает Politeka.net, свежее видео, на котором девушка показала свои прелести, появилось на ее страничке в Инстаграм. Морозюк примеряла яркий розовый купальник, который едва прикрыл ее пышные формы. Грудь красотки была обтянута маленькими клаптиками ткани, а низ прикрывали еще более маленькие трусики. Ирина позировала напротив зеркала и показывала самые вкусные места со всех сторон.

За час короткое видео красотки посмотрели более 2,5 тысяч раз. В комментариях девушке традиционно оставили массу комплиментов.

«Вот красота неземная, повезло Николаю Морозюку с женой», «Огненная красотка, на пляже будете, Ирина, самая яркая, заметная и необыкновенная», «Та да, на тебе огонь», «Турки будут плакать крокодильими слезами. Ахмеды и Завены еще не подозревают, что к ним несется ураган «Ирина», «Купальники бомба-ракета», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ирина Морозюк вышла на улицу в весьма откровенном наряде. Красотка надела розовые штаны и топ, под который не стала надевать белье. Волосы Морозюк оставила распущенными, а образ дополнила стильными очками.

Напомним, что Ирина Морозюк растянула миниатюрное бикини на сладких "дыньках": "Жаркая кокетка".

Как сообщала Politeka, Ирина Морозюк засветила упругости в гигантском декольте: "Восторг!".

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