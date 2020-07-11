Дружина українського футболіста Миколи Морозюка, колишнього гравця "Динамо", показала свіжий образ і розповіла про міфи

На фото красуня позує в жовтій сукні, а зверху можна побачити плащ більш насиченого відтінку. Ірина, так звуть дівчину, що сиділа на дивані і можна легко оцінити п'яту точку, яку майже нічого не прикривало. Морозюк доповнила образ стильними годинами, а в руках тримала келих з напоєм. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Ще один міф , створений дівчатами 21 століття...

І звучить він так : « Я доросла дівчина і сама вирішую з ким мені спати , а з ким ні ! І якщо вже я переспала на першому побаченні , так це я його використовувала , а не він мене !»

Ти ж моя рибка дорога 🤗😅 Відкрию тобі маленький секрет ☝🏼 Справа в тому , що так думаєш тільки ти", - написала Ірина.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Ви дуже красива", "Обожнюю", "Захоплення", "Ти шикарна", "Браво, Ірина! Як завжди-супер пост", "Мені потрібно таке плаття", "Абсолютно", "Кращий вигляд".

Повідомлялося, що відома українська телеведуча Олександра Лобода показала, як любить ніжитися в воді під сонцем.

На фото красуня стояла в бордовому купальнику, який досить сильно закривав все найцікавіше. Образ Олександра доповнила стильними окулярами, а сама відкинула голову і взялася за розпущене волосся руками.

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