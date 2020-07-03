Дружина українського футболіста Миколи Морозюка з турецького "Ризеспора", екс-захисника київського "Динамо", Ірина, блиснула досконалими вигинами 

Красуня регулярно викладає жаркі кадри у своєму Instagram, пише Politeka.net. Так на одному з недавніх фото зірка соцмережі з'явилася в чорному бікіні. 

Ірина похвалилася спокусливими формами, приспустивши верх купальника. Маленькі трикутники тканини обтягнули груди, не давши з'явитися найінтимнішому.

Спекотна кокетка зав'язала бретельки незвично - всі чотири - на спині. Через що здавалося, що невдалий рух може призвести до спадання купальника. 

Частина грудей висунулася і внизу маленького бікіні. Модель піднесла камеру близько і показала не тільки пишні форми, а також два татуювання - залишеного поцілунку і ключику. 

Популярні новини зараз

Схудлий Ткач із "Квартал 95" ошелешив новою зовнішністю, фото: "Просто супер!"

Довгонога Каменських влаштувала загострення пристрастей в басейні: "Так у неї труси злетіли!"

Пустотлива Асмус показала, як розважається у дні розлучення з Харламовим: "Іноді краще лизати, ніж..."

Турецька Кардаш'ян в прозорій сукні без білизни вивалила принади прямо за столом: "Це законно?"
Показати ще

Також не можна не звернути уваги на крихітні плавки на тонких лямках. 

Пишні груди, тонка талія, пружний прес і стрункі ніжки - Ірина виглядає чудово. 

Завершили образ дружини футболіста стильні окуляри. 

Оскільки кадри були оприлюднені в сторіз, ніхто не зміг відкрито написати компліменти. Можливо. красуня отримала масу приємних повідомлень в дірект. 

Нагадаємо, Ірина Морозюк показала себе в червоному платті та кепці, але зовсім забула про білизну. Красуня знімала сама себе і в деякі моменти може здатися, що "персики" зараз випадуть у неї з одягу.

Красуня була на тенісному корті, а в руках тримала ракетку і м'яч. Мабуть, у такому вигляді зірка зібралася займатися тенісом. 

Кадри в сторіз також не зібрали багато лайків та коментарів. 

Нагадаємо, скандальна дружина екс-динамівця Ірина Морозюк потрясла "персиками", знявши білизна

Також Politeka повідомляла, що розкута дружина екс-динамівця Морозюка показала зайве в мікро-бікіні з мотузочок

А ще Politeka писала, що сяє від задоволення дружина екс-динамівця Морозюка вразила розмірами без білизни