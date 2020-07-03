Дружина українського футболіста Миколи Морозюка з турецького "Ризеспора", екс-захисника київського "Динамо", Ірина, блиснула досконалими вигинами

Красуня регулярно викладає жаркі кадри у своєму Instagram, пише Politeka.net. Так на одному з недавніх фото зірка соцмережі з'явилася в чорному бікіні.

Ірина похвалилася спокусливими формами, приспустивши верх купальника. Маленькі трикутники тканини обтягнули груди, не давши з'явитися найінтимнішому.

Спекотна кокетка зав'язала бретельки незвично - всі чотири - на спині. Через що здавалося, що невдалий рух може призвести до спадання купальника.

Частина грудей висунулася і внизу маленького бікіні. Модель піднесла камеру близько і показала не тільки пишні форми, а також два татуювання - залишеного поцілунку і ключику.

Також не можна не звернути уваги на крихітні плавки на тонких лямках.

Пишні груди, тонка талія, пружний прес і стрункі ніжки - Ірина виглядає чудово.

Завершили образ дружини футболіста стильні окуляри.

Оскільки кадри були оприлюднені в сторіз, ніхто не зміг відкрито написати компліменти. Можливо. красуня отримала масу приємних повідомлень в дірект.

Нагадаємо, Ірина Морозюк показала себе в червоному платті та кепці, але зовсім забула про білизну. Красуня знімала сама себе і в деякі моменти може здатися, що "персики" зараз випадуть у неї з одягу.

Красуня була на тенісному корті, а в руках тримала ракетку і м'яч. Мабуть, у такому вигляді зірка зібралася займатися тенісом.

Кадри в сторіз також не зібрали багато лайків та коментарів.

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