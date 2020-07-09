Зірка, як завжди, справила неймовірні враження

Дружина українського футболіста Миколи Морозюка з турецького "Ризеспора", екс-захисника київського "Динамо", Ірина, показала, як проводить час в спортзалі

Зірка Інстаграма часто показує у своїй соцмережі, як займається спортом, пише Politeka.net. В цей раз розкішна блондинка оприлюднила сторіз зі спортзалу.

На кадрах Морозюк постала в облягаючому топі і лосинах тілесного кольору. Яскравого акценту додали кольорові кросівки.

Волосся красуня зібрала в хвостик, щоб не заважали.

Ірина рухалася під керівництвом тренера. Зірка тримала в руках гантелі і виконувала степи на велику висоту.

Не можна не оцінити гарну фігуру Ірини, топік підкреслив пишні груди і оголив види на тонку талію, а легінси обтягнули пружну п'яту точку: "Просто вогонь".

Пост не зібрав багато лайків, ймовірно, зірці написали масу хвалебних коментарів у директ.

Нагадаємо, Ірина Морозюк похвалилася спокусливими формами, приспустивши верх купальника. Маленькі трикутники тканини обтягнули груди, не давши показатися інтимному.

Спекотна кокетка зав'язала бретельки незвично - всі чотири - на спині. Через це здавалося, що невдалий рух може призвести до спадання купальника.

Раніше повідомлялося, що Ірина Морозюк одягла білу футболку, яку пов'язала під грудьми і показала накачаний прес. Модель спустила з плеча футболочку, додавши образу пікантності.

Пишні груди, плоский животик, красиві стегна і стрункі, накачані ніжки - хіба є тіло ідеальніше.

Зірка оприлюднила фото в сторіз, тому воно теж не зібрало лайків.

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