Дружина українського футболіста Миколи Морозюка з турецького "Ризеспора", екс-захисника київського "Динамо", Ірина, показала, як проводить час в спортзалі
Зірка Інстаграма часто показує у своїй соцмережі, як займається спортом, пише Politeka.net. В цей раз розкішна блондинка оприлюднила сторіз зі спортзалу.
На кадрах Морозюк постала в облягаючому топі і лосинах тілесного кольору. Яскравого акценту додали кольорові кросівки.
Волосся красуня зібрала в хвостик, щоб не заважали.
Ірина рухалася під керівництвом тренера. Зірка тримала в руках гантелі і виконувала степи на велику висоту.
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Не можна не оцінити гарну фігуру Ірини, топік підкреслив пишні груди і оголив види на тонку талію, а легінси обтягнули пружну п'яту точку: "Просто вогонь".
Пост не зібрав багато лайків, ймовірно, зірці написали масу хвалебних коментарів у директ.
Нагадаємо, Ірина Морозюк похвалилася спокусливими формами, приспустивши верх купальника. Маленькі трикутники тканини обтягнули груди, не давши показатися інтимному.
Спекотна кокетка зав'язала бретельки незвично - всі чотири - на спині. Через це здавалося, що невдалий рух може призвести до спадання купальника.
Раніше повідомлялося, що Ірина Морозюк одягла білу футболку, яку пов'язала під грудьми і показала накачаний прес. Модель спустила з плеча футболочку, додавши образу пікантності.
Пишні груди, плоский животик, красиві стегна і стрункі, накачані ніжки - хіба є тіло ідеальніше.
Зірка оприлюднила фото в сторіз, тому воно теж не зібрало лайків.
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