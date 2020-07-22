Жена украинского футболиста Николая Морозюка, экс-игрока "Динамо", показала себя почти без ничего

На фото красотка лежала на газоне в красном миниатюрном купальнике. Ирина, так зовут жену футболиста, больше ничего не надевала. Морозюк только прикрыла грудь кусочками арбуза, а образ дополнила стильными очками. Волосы у звезды были распущены, а сама она соблазнительно выгнулась для фото. Модель снимали сверху и кадр вышел действительно горячим. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Сколько прекрасных вещей мы не замечаем вокруг себя , застряв в делах , проблемах , суете , обиде и т.д. Каждый новый день , нам предоставляет десятки возможностей...", - написала Ирина.

Фанаты поставили более 4 тысяч лайков и написали комментарии:

"Бомба", "Все правильно говоришь, все так", "О май гад. Вызывайте пожарку", "Ирина ты с другой планеты!", "Срочно фото на обложку Vogue".

Ранее мы сообщали, что жена известного футболиста Валерия Лучкевича продолжает публиковать фото с отдыха на Мальдивах.

Красотка похвасталась роскошными формами, катаясь на качели, на фоне, то ли бассейна, то ли океана. Ее формы действительно впечатляют. Фотограф запечатлел ее в ракурсе сзади, и поклонники могли вдоволь оценить пышные бедра красавицы.

Сообщалось, что жена украинского футболиста Николая Морозюка показала себя и рассказала о человеческой природе.

Красотка в этот раз показала себя в купальнике на веревочках, развернувшись в профиль к камере.

Напомним, жена экс-"динамовца" Морозюка без стыда и белья показала, как встречает утро в кровати

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