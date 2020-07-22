Жена украинского футболиста Николая Морозюка, экс-игрока "Динамо", показала себя почти без ничего
На фото красотка лежала на газоне в красном миниатюрном купальнике. Ирина, так зовут жену футболиста, больше ничего не надевала. Морозюк только прикрыла грудь кусочками арбуза, а образ дополнила стильными очками. Волосы у звезды были распущены, а сама она соблазнительно выгнулась для фото. Модель снимали сверху и кадр вышел действительно горячим. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Сколько прекрасных вещей мы не замечаем вокруг себя , застряв в делах , проблемах , суете , обиде и т.д. Каждый новый день , нам предоставляет десятки возможностей...", - написала Ирина.
Кароль в блестящем мини-платье не смогла скрыть округлившийся животик: "Опять от Дана беременна?"
Запроданка Брежнева спела на родном языке и крупно опозорилась: "Да это же полный..."
Русская Кардашьян засмущала фотографа пикантными позами в черном белье: "Как выдержать такие размеры?"
"Можно получить финансовую помощь": кому ждать денег с 15 июля после решения Кабмина
Фанаты поставили более 4 тысяч лайков и написали комментарии:
"Бомба", "Все правильно говоришь, все так", "О май гад. Вызывайте пожарку", "Ирина ты с другой планеты!", "Срочно фото на обложку Vogue".
Сообщалось, что жена украинского футболиста Николая Морозюка показала себя и рассказала о человеческой природе.
Красотка в этот раз показала себя в купальнике на веревочках, развернувшись в профиль к камере.
Напомним, жена экс-"динамовца" Морозюка без стыда и белья показала, как встречает утро в кровати
А еще Politeka писала, что эпатажная жена экс-динамовца Морозюка в мини-бикини показала самые вкусные места
Также Politeka сообщала, что скандальная жена экс-динамовца Морозюка засветила упругости в гигантском декольте