Жена известного украинского футболиста Николая Морозюка Ирина похвасталась своими достижениями на отдыхе

Как передает Рoliteka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала фото, на котором она сидела на яхте в красном бикини и спасательном жилете. Красотка не смотрела в кадр. Зато она задрала ноги, засветив интимные части тела в трусиках.

«Талантлив человек - талантлив во всем. Тяжелее чем я думала, особенно встать. Инструктор давал 0 шансов как для первого раза...После нескольких попыток и психов, я сказала, что я не слезу с доски, пока ска, не встану. В который раз убедилась, что нет ничего невозможного», - написала Морозюк под фото.

За час ее фото собрало более 2 тысяч лайков. В комментариях были как слова поддержки, так и критика женщины.

«Ахахах какое "большое" достижение - научилась кататься на доске. И главное так пафосно "нет ничего невозможного". Я также умею кататься на доске и там нет ничего сложного, каждый сможет) Так что Ира не смеши аудиторию», «Ира, я каждый день уверяюсь что вы необычная», «Молодец, лиха беда начало)», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ирина Морозюк сверкнула красотой в черном платье, которое было очень коротким, а образ дополнила стильными очками и босоножками. Яркий макияж сделал фото неповторимым.

Напомним, что Морозюк сразила наповал видом в экстра-мини: "Бестия".

Как ранее сообщала Politeka, Морозюк раздвинула ноги в экстра-мини и засмущала всех: "Белый ангел".

Также Politeka писала, что жена экс-динамовца Морозюка сверкнула красотами без белья на природе.