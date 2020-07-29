Жена известного украинского футболиста Николая Морозюка Ирина похвасталась своими достижениями на отдыхе
Как передает Рoliteka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала фото, на котором она сидела на яхте в красном бикини и спасательном жилете. Красотка не смотрела в кадр. Зато она задрала ноги, засветив интимные части тела в трусиках.
«Талантлив человек - талантлив во всем. Тяжелее чем я думала, особенно встать. Инструктор давал 0 шансов как для первого раза...После нескольких попыток и психов, я сказала, что я не слезу с доски, пока ска, не встану. В который раз убедилась, что нет ничего невозможного», - написала Морозюк под фото.
За час ее фото собрало более 2 тысяч лайков. В комментариях были как слова поддержки, так и критика женщины.
«Ахахах какое "большое" достижение - научилась кататься на доске. И главное так пафосно "нет ничего невозможного". Я также умею кататься на доске и там нет ничего сложного, каждый сможет) Так что Ира не смеши аудиторию», «Ира, я каждый день уверяюсь что вы необычная», «Молодец, лиха беда начало)», - пишут пользователи сети.
Аппетитная Деми Роуз впечатлила размерами прелестей в тесном купальнике: «Лара Крофт»
Счета украинцев опустошаются после общения с "операторами", детали ЧП: "Звонят с номера ПриватБанка и..."
Счастливая Волочкова похвасталась, как ее балует новый любовник: «Я так люблю…»
ЗНО-2020: у абитуриентов массово «украли» баллы, скандал разгорелся из-за результатов тестов
Ранее мы писали, что Ирина Морозюк сверкнула красотой в черном платье, которое было очень коротким, а образ дополнила стильными очками и босоножками. Яркий макияж сделал фото неповторимым.
Напомним, что Морозюк сразила наповал видом в экстра-мини: "Бестия".
Как ранее сообщала Politeka, Морозюк раздвинула ноги в экстра-мини и засмущала всех: "Белый ангел".
Также Politeka писала, что жена экс-динамовца Морозюка сверкнула красотами без белья на природе.