Дружина українського футболіста Миколи Морозюка, екс-гравця "Динамо", показала себе в сміливому вбранні і розповіла про одяг

На фото Ірина показує себе в крихітній сукні з великим декольте. Довжина була настільки короткою, що ледве прикрила стегна. Волосся Морозюк залишила розпущеним, а образ доповнила сумочкою і туфлями. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Часто запитують мене про моїх нарядах. Навіть просять , щоб я відзначала бренди. Перш ніж я почну робити .. запам'ятайте одне. Людина прикрашає одяг , а не одяг людину", - написала Ірина.

Фанати поставили майже 6 тисяч лайків і написали коментарі:

"Карнавал", "шикарні Туфлі", "Ух, небезпечна кобра", "Дуже красива", "Я думаю, ти чудова", "Бестія".

Повідомлялося, що дружина українського футболіста Миколи Морозюка розбурхала шанувальників дуже відвертим фото.

Але в цей раз красуня переплюнула сама себе по відвертості. Вона зняла трусики від купальника, залишившись практично голою. На інтимне місце вона помістила половинку від грейпфрута. Фотографія вийшла просто на граною, що, звичайно, відзначили й шанувальники.

Повідомлялося, що дружина українського футболіста Миколи Морозюка Ірина блиснула витонченою фігуркою в екстремально маленькому купальнику.

Морозюк приміряла яскравий рожевий купальник, який ледь прикрив її пишні форми. Груди красуні були обтягнуті маленькими клаптиками тканини, а низ прикривали ще більш маленькі трусики. Ірина позувала напроти дзеркала і показувала найсмачніші місця з усіх боків.

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