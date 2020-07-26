Жена украинского футболиста Николая Морозюка, экс-игрока "Динамо", показала себя в смелом наряде и рассказала об одежде

На фото Ирина показывает себя в крохотном платье с большим декольте. Длинна была настолько короткой, что еле прикрыла бедра. Волосы Морозюк оставила распущенными, а образ дополнила сумочкой и туфлями. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Часто спрашивают меня о моих нарядах. Даже просят , чтобы я отмечала бренды. Прежде чем я это начну делать .. запомните одно. Человек украшает одежду , а не одежда человека", - написала Ирина.

Фанаты поставили почти 6 тысяч лайков и написали комментарии:

"Карнавал", "Туфли шикарные", "Ух, опасная кобра", "Очень красивая", "Я думаю, ты замечательная", "Бестия".

Сообщалось, что жена украинского футболиста Николая Морозюка взбудоражила поклонников очень откровенным фото.

Но в этот раз красотка переплюнула сама себя по откровенности. Она сняла трусики от купальника, оставшись практически голой. На интимное место она поместила половинку от грейпфрута. Фотография получилась просто на грани, что, конечно, отметили и поклонники.

Сообщалось, что жена украинского футболиста Николая Морозюка Ирина сверкнула точеной фигуркой в экстремально маленьком купальнике.

Морозюк примеряла яркий розовый купальник, который едва прикрыл ее пышные формы. Грудь красотки была обтянута маленькими клаптиками ткани, а низ прикрывали еще более маленькие трусики. Ирина позировала напротив зеркала и показывала самые вкусные места со всех сторон.

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