Жена бывшего футболиста Олега Гусева, легенды "Динамо", показала себя и рассказала про красоту

На фото Маша, так зовут девушку, показывает себя в боди, стоя на фоне стены. Красотка отвела взляд от камеры, а волосы оставила распущенными. Девушка без стыда и смущения показала идеальные изгибы своего тела. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Настало время делиться красотой", - написала Маша.

Фанаты поставили почти тысячу лайков и написали комментарии:

"Маша огонь", "Афродита", "Шикарный кадр", "Вы прекрасны", "Ракета, бомба, петарда", "Очень красивая".

Ранее мы сообщали, что жена украинского экс-футболиста Александра Гусева Мария показала смелый образ, порадовав мужчин.

На фото красотка позировала в легком платье, которое еще и задрала, оголяя ноги по бедро. Мария соблазнительно выставила ногу вперед, а сама стояла в профиль к камере. Волосы у Гусевой развивались на ветру, а сама девушка отвела взгляд от камеры.

Сообщалось, что Супруга украинского футболиста Николая Морозюка из турецкого "Ризеспора" Ирина, блеснула совершенными изгибами.

Ирина похвасталась соблазнительными формами, приспустив верх купальника. Маленькие треугольники ткани обтянули грудь, не дав показаться самом интимному.

Напомним, жена звезды "Аталанты" Малиновского показала свою красоту на пляже

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