Жена украинского футболиста Руслана Малиновского, звезды итальянской "Аталанты", показала себя и рассказала про закаты и рассветы

На фото красотка стоит в босоножках и красном платье, а образ дополнила белой сумочкой от Gucci. Волосы Роксана, так зовут девушку, оставила распущенными, а сама улыбалась на камеру. Жена украинского футболиста стояла на пляже и демонстрировала свое загорелое тело. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"От заката до рассвета пропустить это", - написала Роксана.

Фанаты поставили почти тысячу лайков и написали комментарии:

"Такая роскошная", "Моя любовь", "Какая красивая", "Какой закат крутой- очень классная фотка", "Красивая", "Amore mio".

Собщалось, что невеста украинского футболиста Александра Зинченко, который играет за "Манчестер Сити", показала смелый образ, порадовав фанатов.

На фото красотка сидела в коротких шортиках и сапогах. Образ Влада Щеглова, так зовут девушку, дополнила блузкой. Девушка сидела среди травы на камне, а волосы собрала в хвост. Фото получилось довольно нежным и немного соблазнительным.

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