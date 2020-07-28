Ірина, дружина відомого українського футболіста, колишнього гравця "Динамо" Миколи Морозюка, розповіла про їх відносини

Як повідомляє Politeka.net, вона опублікувала на своїй сторінці в "Instagram" сміливе фото і подробиці особистого життя.

На знімку Ірина Морозюк позує в екстремально короткому білому платті, сидячи на невеликому столику. Дружина футболіста безсоромно розсунула ноги, продемонструвавши свої червоні трусики. Нескромне образ дівчини довершили яскраво-червоні туфлі на високому каблуці. Ірина дивиться в камеру, поправляючи волосся.

В описі Морозюк розповіла про стосунки після розриву зі своїм чоловіком. Вона засудила користувачів мережі, які розкритикували пару після примерения і звинуватили в гонитві за хайпи. Ірина обурилася зіпсованості суспільства і пояснила, чому продовжувала спілкуватися з Миколою після розставання:

"Це людина, з якою я прожила 9 років! Народила чудового сина, провела одні з найщасливіших днів!".

Користувачі соціальної мережі оцінили зовнішній вигляд Ірини Морозюк в коментарях:

"Ікона 🔥👑"; "Яка краса"; "Проблема одна 🤩знайти зірку після вас (тільки на небі)"; "Сексі лялечка"; "Вогонь"; "білий ангел 🍒".

Нагадаємо, що Ірина Морозюк без сорому і білизни показала, як зустрічає ранок в ліжку: "Богиня".

А ще Politeka писала, що безсоромна Морозюк показала в екстра-міні таємне тату: "Моя мрія".

Також Politeka повідомляла, що Морозюк без сорому зняла бікіні і показала свої арбузики: "Ти з іншої планети".