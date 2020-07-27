Жена известного украинского футболиста Николая Морозюка, бывшего игрока "Динамо", показала себя в необычном ракурсе и рассказала о любви

На фото Ирина позировала в черном платье, которое было очень коротким, а образ дополнила стильными очками и босоножками. Морозюк держала в руке бокал с напитком, а сама смотрела в камеру. На фото можно легко оценить пышные формы красотки, которая не стеснялась показать их в большом декольте. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Находясь в безответной любви , нам кажется , что мир остановился .. что лучше не станет , что боль не уйдет , что никогда больше не полюбишь .. НО ключевое слово как раз «кажется»", - написала Ирина.

Фанаты поставили почти 5 тысяч лайков и написали комментарии:

"Королева", "Вау", "Респект ей", "Симпатичные серьги , и Ирочка как всегда прекрасна", "Ира золотые слова, это так и есть как ты сказала, именно в точку)))", "Этот пост очень в тему. Спасибо".

Сообщалось, что жена украинского футболиста Николая Морозюка показала себя в смелом наряде и рассказала об одежде.

На фото Ирина показывает себя в крохотном платье с большим декольте. Длинна была настолько короткой, что еле прикрыла бедра. Волосы Морозюк оставила распущенными, а образ дополнила сумочкой и туфлями.

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