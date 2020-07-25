Экстравагантная супруга украинского футболиста Николая Морозюка, экс-игрока "Динамо", продолжает будоражить сеть

Так, на днях Морозюк разместила очередной фотоснимок в Instagram, передает Politeka.net.

Надо сказать, что эпатажная блондинка является обладательницей соблазнительной фигуры и умеет выставлять ее в выгодном свете, вызывая восхищение мужской половины и зависть женской.

На фото Морозюк нарядилась в черный топ, сплошь усеянный пайетками, из-под которого так и выпирают ее силиконовые прелести. Акцент соблазнительница сделала на пухлых губах и хищном взгляде.

«Если человек неожиданно прекратил спор, то это ещё не значит, что вы правы, может он просто понял , что вы тупой🙌🏽😁», - говорится в подписи к фото.

Подписчики активно комментируют жену футболиста.

«Богиня ❤️», «Шикарная малышка», «Фото огонь», - пишут в сети.

Ранее мы сообщали, что жена украинского футболиста Николая Морозюка Ирина сверкнула точеной фигуркой в экстремально маленьком купальнике.

Морозюк примеряла яркий розовый купальник, который едва прикрыл ее пышные формы.

Также Ирина хвасталась соблазнительными формами, приспустив верх купальника. Маленькие треугольники ткани обтянули грудь, не дав показаться самом интимному.

Напомним, жена экс-"динамовца" Морозюка без стыда и белья показала, как встречает утро в кровати

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