Это уже слишком

Жена украинского футболиста Николая Морозюка, который играл в киевском "Динамо", взбудоражила поклонников очень откровенным фото

Как передает Politeka.net, красотка известна своей чрезмерной откровенностью и пикантными фото, которыми она регулярно балует своих поклонников. Глубокое декольте и соблазнительные наряды - обычное дело для Морозюк.

Но в этот раз красотка переплюнула сама себя по откровенности. Она сняла трусики от купальника, оставшись практически голой. На интимное место она поместила половинку от грейпфрута. Фотография получилась просто на грани, что, конечно, отметили и поклонники.

«Чисто для души. Доброе утро», - подписала развратный снимок красотка.

За час ее фото собрало почти 3 тысячи лайков. В комментариях ей оставили массу слов восхищения.

«Фото все лучше и лучше», «Красота страшная сила», «Даже кролик офигевает от твоих научных изысканий))», «Ученые забрали свои слова обратно, что цитрусовые не полезны, на голодный желудок», «Уххх! Какая! Классные очки», «Вам, Ирина, надо на обложку журнала давно. Молодая, успешная, горячая, жгучая, несравненная. Наблюдаю за Вами с Настей, как Вы отдыхаете», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Морозюк сверкнула идеальной фигурой в бежевом бикини. Красотка развернулась боком, показав свои татуировки и соблазнительные изгибы.

Напомним, что Ирина Морозюк без стыда и белья показала, как встречает утро в кровати: "Богиня".

А еще Politeka писала, что бесстыжая Морозюк показала в экстра-мини тайное тату: "Моя мечта".

Также Politeka сообщала, что Морозюк без стыда сняла бикини и показала свои арбузики: "Ты с другой планеты".