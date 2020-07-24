Дружина українського футболіста Миколи Морозюка, колишнього гравця "Динамо", показала себе і розповіла про стосунки

На фото Ірина позує в чорній спідниці і топі, а доповнила образ стильними сережками. Морозюк сиділа на стільці і показувала засмаглі ніжки, які практично були нічим не прикриті. Красуня не дивилася в об'єктив камери, а сиділа впівоберта, демонструючи ідеальну фігуру. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Жінка - пряме відображення чоловіка ..

Якщо з тобою Королева - ти Король,

Якщо Принцеса - ти принц ,

Якщо рабиня , то й ти раб ,

Якщо ти самотній , то ти зовсім не самозакоханий хижак - ти швидше невдаха.

За кожним успішним чоловіком - його муза", - написала Ірина.

Фанати поставили майже 5 тисяч лайків і написали коментарі:

"Любов", "Істина", "Відбиття", "Якісь цитати з контакту пішли )))", "Ласкаво просимо в Туреччину", "А якщо дівчина самотня то вона не невдаха, а сильна і незалежна", "Супер. Кожен має право жити як хоче.особливо якщо для цього у нього є можливість.браво Іра", - написали фанати під суперечливою публікацією Ірини Морозюк в соціальних мережах.

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