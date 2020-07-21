Дружина українського футболіста Миколи Морозюка, екс-гравця "Динамо", показала фігуру без сорому

На фото красуня була в майці білого кольору і все. Трусиків, як і ліфчика, на дівчині, не виявилося. Зірка сиділа на постільній білизні, демонструючи свою фігуру, а волосся залишила розпущеним, піднявши їх рукою вгору. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Кращий відповідь на питання -вчинок ...

Ви можете чути сотні слів , але тільки вчинок буде правдою. Доброго ранку", - написала Ірина.

Фанати поставили майже 5 тисяч лайків і написали коментарі:

"Шикарно", "Просто богиня", "Як завжди, на висоті", "Без трусиків", "Сама ефектна дівчина в Instagram", "Курча", "Соковито", "Як ви туди літали", "Вогонь".

Раніше ми повідомляли, що дружина українського футболіста Миколи Морозюка Ірина блиснула витонченою фігуркою в екстремально маленькому купальнику.

Морозюк приміряла яскравий рожевий купальник, який ледь прикрив її пишні форми.

Повідомлялося, що дружина українського футболіста Миколи Морозюка з турецького "Ризеспора" Ірина блиснула досконалими вигинами.

Ірина похвалилася спокусливими формами, приспустивши верх купальника. Маленькі трикутники тканини обтягнули груди, не давши здатися самому інтимному.

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