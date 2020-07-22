Дружина українського футболіста Миколи Морозюка, екс-гравця "Динамо", показала себе майже без нічого
На фото красуня лежала на газоні в червоному мініатюрному купальнику. Ірина, так звуть дружину футболіста, більше нічого не одягала. Морозюк тільки прикрила груди шматочками кавуна, а доповнила образ стильними окулярами. Волосся у зірки були розпущені, а сама вона спокусливо вигнулась для фото. Модель знімали зверху і кадр вийшов дійсно гарячим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Скільки прекрасних речей ми не помічаємо навколо себе , застрягши в справах , проблеми , клопоти , образу і т. д. Кожен новий день , нам надає десятки можливостей...", - написала Ірина.
Астаф'єва здивувала фігурою, приспустивши напівпрозоре плаття: "Вік бере своє"
Індексація пенсій на 15%, хто може розраховувати на підвищені виплати: "До 2760 гривень..."
Бездоганна Ебі Ретчфорд показала королівський розмір в малюсінькому купальнику: "Вогняна дама"
Фальшиві гроші заполонили Україну, в НБУ назвали найнебезпечніші купюри: що потрібно знати
Фанати поставили більше 4 тисяч лайків і написали коментарі:
"Бомба", "Все правильно говориш, все так", "О май гад. Викликайте пожарку", "Ірина ти з іншої планети!", "Терміново фото на обкладинку Vogue".
Раніше ми повідомляли, що дружина відомого футболіста Валерія Лучкевича продовжує публікувати фото з відпочинку на Мальдівах.
Красуня похвалилася розкішними формами, катаючись на гойдалці, на тлі, то чи басейну, то чи океану. Її форми дійсно вражають. Фотограф відобразив її в ракурсі ззаду, і шанувальники могли вдосталь оцінити пишні стегна красуні.
Повідомлялося, що дружина українського футболіста Миколи Морозюка показала себе і розповіла про людської природі.
Красуня в цей раз показала себе в купальнику на мотузочках, розвернувшись в профіль до камери.
Нагадаємо, дружина екс-"динамівця" Морозюка без сорому і білизни показала, як зустрічає ранок в ліжку
А ще Politeka писала, що епатажна дружина екс-динамівця Морозюка в міні-бікіні показала найсмачніші місця
Також Politeka повідомляла, що скандальна дружина екс-динамівця Морозюка засвітила пружності в гігантському декольте