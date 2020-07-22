Дружина українського футболіста Миколи Морозюка, екс-гравця "Динамо", показала себе майже без нічого

На фото красуня лежала на газоні в червоному мініатюрному купальнику. Ірина, так звуть дружину футболіста, більше нічого не одягала. Морозюк тільки прикрила груди шматочками кавуна, а доповнила образ стильними окулярами. Волосся у зірки були розпущені, а сама вона спокусливо вигнулась для фото. Модель знімали зверху і кадр вийшов дійсно гарячим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Скільки прекрасних речей ми не помічаємо навколо себе , застрягши в справах , проблеми , клопоти , образу і т. д. Кожен новий день , нам надає десятки можливостей...", - написала Ірина.

Фанати поставили більше 4 тисяч лайків і написали коментарі:

"Бомба", "Все правильно говориш, все так", "О май гад. Викликайте пожарку", "Ірина ти з іншої планети!", "Терміново фото на обкладинку Vogue".

Раніше ми повідомляли, що дружина відомого футболіста Валерія Лучкевича продовжує публікувати фото з відпочинку на Мальдівах.

Красуня похвалилася розкішними формами, катаючись на гойдалці, на тлі, то чи басейну, то чи океану. Її форми дійсно вражають. Фотограф відобразив її в ракурсі ззаду, і шанувальники могли вдосталь оцінити пишні стегна красуні.

Повідомлялося, що дружина українського футболіста Миколи Морозюка показала себе і розповіла про людської природі.

Красуня в цей раз показала себе в купальнику на мотузочках, розвернувшись в профіль до камери.

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