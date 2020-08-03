Жена украинского футболиста Николая Морозюка, который играл за киевское "Динамо", показала себя в смелом образе и рассказала о поездке

На фото красотка показала себя в рваных шортах и белом топе. Волосы Ирина решила оставить распущенными, а сама позировала на фоне дерева. Дополнила образ звезда стильными часами на руке, а вторая оказалась на фото размазанной или возможно у фотоаппарата был настроен так фокус. Морозюк демонстрировала точеную фигуру, пока смотрела куда-то в сторону от фотографа. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Все посты оставлю на Киев. А сейчас просто фото , просто заключительный вечер", - написала Ирина.

Фанаты поставили почти 4 тысячи лайков и написали комментарии:

"Ну ведь красотка. хороша - огонь; и Красоты и острый ум и юмор - мотиватор, так держать", "Коля в минусе?)", "Ну с мужем хоть разочек получился ?", "Наслаждайтесь солнцем", "Оставь конечно, однозначно фоток и постов на год вперёд", "Безупречная Ирина".

Сообщалось, что жена известного украинского футболиста Николая Морозюка показала себя на отдыхе.

На фото красотка показала себя в короткой юбке и купальнике. Образ Морозюк дополнила стильными очками, а сама сидела на краю яхты. Девушка закрыла глаза, а руками подняла волосы вверх, придавая фото еще большей пикантности.

Напомним, жена экс-динамовца Морозюка в экстра-мини дала мастер-класс по соблазну

Также Politeka сообщала, что эпатажная жена экс-динамовца Морозюка задрала ноги, засветив лишнее

А еще Politeka писала, что бесстыжая жена экс-динамовца Морозюка раздвинула ноги в экстра-мини и засмущала всех



