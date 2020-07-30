Жена известного украинского футболиста Николая Морозюка, бывшего игрока "Динамо", показала себя и рассказала о соблазнении

На фото Ирина показала себя в желтом платье без белья, а образ дополнила стильными часами. Морозюк сидела за столиком, а рядом можно увидеть сумочку, которая стояла на столике. Волосы красотка решила оставить распущенными, а сама демонстрировала идеальные ножки на большом каблуке. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Добрый вечер)

С предыдущего поста , поступило предложение написать о том , как соблазнить парня за короткое время😁

Соблазнить можно одним словом : « переспим?» и 99% парней вряд ли откажут ...

Вопрос в другом , какая цель ? Какая выгода ? Зачем ? Для чего ? И последствия", - написала Морозюк.

Фанаты поставили почти 5 тысяч лайков и написали комментарии:

"Инишка, в Джексона ни превратись!!!", "Все верно сказала ! Рано или поздно какая б красивая девушка не была, она надоест, если у неё нет мозгов или хотя бы общих интересов", "Шикарня мальшка", "Коротко о главном", "Ох, слишком короткое".

Сообщалось, что Ирина, жена известного украинского футболиста Николая Морозюка, рассказала об их отношениях.

На снимке Ирина Морозюк позирует в экстремально коротком белом платье, сидя на небольшом столике. Жена футболиста бесстыдно раздвинула ноги, продемонстрировав свои красные трусики.

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