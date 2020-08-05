Жена украинского футболиста Николая Морозюка, который играл за киевское «Динамо», похвасталась фигурой в платье
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Понравился бы вам такой подарок ? 😁🥳🥰 Но сам «сок» вы увидите в пятницу ☝🏼🤤 Кто хочет увидеть мое особое платье, всех приглашаю…» — говорится в сообщении.
Обратим внимание, что на опубликованном снимке Морозюк позировала в леопардовом облегающем платье, держа над головой огромный подарочный бант.
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«Надеюсь , что как только я вернусь в Киев, такой прекрасный подарочек будет в моей компании», «огонь!», «ты мой самый лучший подарок», «ты лучшая», «невероятно выглядишь», — пишут ее поклонники.
До этого мы рассказывали, что жена известного украинского футболиста Николая Морозюка, бывшего игрока "Динамо", показала себя и рассказала о соблазнении
На фото Ирина показала себя в желтом платье без белья, а образ дополнила стильными часами. Морозюк сидела за столиком, а рядом можно увидеть сумочку, которая стояла на столике. Волосы красотка решила оставить распущенными, а сама демонстрировала идеальные ножки на большом каблуке.
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