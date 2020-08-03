Возлюбленная футболиста Неймара Наталья Барулич, который играет за ПСЖ, показала себя и рассказала о философии

Красотка в этот раз позировала в белом платье, показывая себя на фоне реки Темза с видом на легендарное колесо обозрения в Лондоне. Наталия дополнила образ очками и сумочкой. Барулич совсем не смущало, что она гуляет по столице Великобритании без лифчика. Волосы звезда оставила распущенными, а сама смотрела в камеру. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Не принимай меня за дуру. В этой игре у меня есть правила", - подписала загадочно фотографию Наталия.

Фанаты поставили более 150 тысяч лайков и написали комментарии:

"Вы, возможно, нуждаетесь в отдыхе. Очевидно, на Гаваи в отпуск", "Так красиво, ты прекрасная женщинаа и отличный пример", "Королева Наталия", "Сладкая сливка".

Сообщалось, что экстравагантная супруга украинского футболиста Николая Морозюка, экс-игрока "Динамо", продолжает будоражить сеть.

На фото Морозюк нарядилась в черный топ, сплошь усеянный пайетками, из-под которого так и выпирают ее силиконовые прелести. Акцент соблазнительница сделала на пухлых губах и хищном взгляде.

Мы писали, что жена известного украинского футболиста Николая Морозюка Ирина показала, как тренируется.

На кадрах Ирина бежит, а камеру поставила прямо перед собой, снимая себя по пояс. Морозюк была в штанах и майке, под которой не оказалось бюстгальтера, поэтому можно увидеть выпирающую грудь.

Напомним, длинноволосая любовница Неймара показала свои богатства в прозрачном белье

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